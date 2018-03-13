Kilis'te Terör Operasyonu
Kilis'te bir köyde, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.
Kilis'te bir köyde, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu belirlenen 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki bir köyde belirlenen adrese düzenledikleri operasyonda çeşitli örgütsel dokümanlar ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.