Kilis'te Terör Operasyonu
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Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi ve Suriye uyruklu terörist, sınırdan geçmek isterken gözaltına alındı.

Kilis'te Terör Operasyonu

Kilis'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ üyesi ve Suriye uyruklu terörist, sınırdan geçmek isterken gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da 2014 yılında bir araca yerleştirdiği bombanın, güvenlik güçlerinin dikkati sonucu önlenmesi olayının faili, terör örgütü DEAŞ üyesi Semir Kuteybi'nin Suriye'ye geçeceği bilgisini aldı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan ekipler, Kuteybi'yi takibe aldı. Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyon sonucu yakalanan Kuteybi, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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