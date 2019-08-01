Kilis'te tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

1.08.2019 09:16
Kilis'te tarım işçilerini taşıyan panelvan devrildi: 2 ölü, 20 yaralı

Kilis'te Suriye uyruklu tarım işçilerini taşıyan panelvanın devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Suriye uyruklu Ahmet Haculi idaresindeki Suriyeli işçilerin bulunduğu 27 AAT 823 plakalı panelvan, Elbeyli-Oğuzeli kara yolunun Termincik köyü yol ayrımında devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis ve Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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