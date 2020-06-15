Kilis'te tarihi eser operasyonu
Kilis'te jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
15.06.2020 14:29 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:05
Kilis'te jandarma ekipleri, bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordinesinde Kilis kent merkezinde bulunan Helvacıoğlu Mahallesinde D.A. isimli şahsın ikametgahında yapılan arama neticesinde tarihi eski eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 65 adet obje ve 1 adet arapça yazılı kitap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS
Kaynak: İHA