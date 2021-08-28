Kilis'te tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

KİLİS'te tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına aylındı.

KİLİS'te tarihi eser kaçakçılıklarına yönelik operasyonda 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına aylındı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Kilis-Gaziantep karayolu üzerinde oluşturdukları kontrol noktasında bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen 96 sikke, 1 küp ve 3 obje ele geçirildi. A.Ö. gözaltına alındı.Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu