Kilis'te tarihi eser kaçakçılığına 1 gözaltı KİLİS'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 170 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KİLİS'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 170 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Merkeze bağlı Hasan Kamil Demirbaş Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekiplerin yaptığı aramalarda, 126 sikke, 7 heykel, 5 taş mühür, 1 sutaşı ve 31 metal obje olmak üzere 170 tarihi eser ele geçirildi. Eserlere el koyan ekipler, ev sahibi O.C.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: DHA