Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir gözaltı Kilis'te bir kişinin evinde çeşitli dönemlere ait 170 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kilis'te bir kişinin evinde çeşitli dönemlere ait 170 parça tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hasan Kamil Demirbaş Mahallesinde oturan O.Ç'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı istihbaratını aldı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, tarihi eser olduğu değerlendirilen 126 sikke, 7 heykel, 5 taş mühür, bir su taşı ve 31 metal obje ele geçirdi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA