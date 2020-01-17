Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
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Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Kilis'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çeşitli dönemlere ait 29 sikke ele geçirildi.

17.01.2020 15:44 | Son Güncelleme: 17.01.2020 15:44
Kilis'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

'te tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda çeşitli dönemlere ait 29 sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Resul Osman Mesire Alanı girişinde Ö.M'nin kullandığı plakası açıklanmayan motosikleti durdurdu.

Yapılan aramada, gümüş olduğu değerlendirilen 29 sikke ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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