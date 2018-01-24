Kilis'te Tarihi Camiye Roketli Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Afrin'den atılan roket, Kilis'teki tarihi Çalık Camii'ne isabet etti. Öte yandan saldırı sonrası cami içerisinden çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.
Zeytin Dalı operasyonu devam ederken Afrin'den PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis kent merkezine 2 roket atıldı.
İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Roketlerden biri tarihi Çalık Camii'ne isabet etti. Patlama sonrası olayın hemen ardından caminin içerisinde çekilen ilk görüntüler ortaya çıktı.
İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler:
8 KİŞİ YARALANDI
Cami içerisinde bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.