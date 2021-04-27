Kilis'te tam kapanma sürecindeki koordinasyon planlanıyor
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Kilis'te tam kapanma sürecindeki koordinasyon planlanıyor

Kilis'te tam kapanma sürecindeki koordinasyon planlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis Valisi Recep Soytürk, Videokonferans üzerinden düzlenen tam kapanma süreci planlama ve koordinasyon toplantısına katıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Videokonferans üzerinden düzlenen tam kapanma süreci planlama ve koordinasyon toplantısına katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirilen Videokonferans toplantısına Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan ile İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte Valiler, İl Emniyet Müdürleri, İl Jandarma Komutanları ve Sahil Güvenlik Komutanlarının katılımıyla videokonferans üzerinden düzlenen tam kapanma süreci planlama ve koordinasyon toplantısına katıldı. - KİLİS

Kilis'te tam kapanma sürecindeki koordinasyon planlanıyor
Kilis'te tam kapanma sürecindeki koordinasyon planlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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