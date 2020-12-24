Kilis'te taksi şoförlerinin cep telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı
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Kilis'te taksi şoförlerinin cep telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı

24.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:40
Kilis'te taksi şoförlerinin cep telefonlarını gasbeden şüpheli yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasbettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasbettiği gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) farklı tarihlerde iki taksi şoförünün cep telefonlarını gasbeden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri yabancı uyruklu M.A'yı saklandığı metruk binada yakaladı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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