Kilis'te, Suriyelilerin bayram geçişleri sürüyor

Ramazan Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelenler uzun kuyruk oluşturdu. Bu yıl Ramazan Bayramı'nda ülkelerine gitmek isteyenler için kontenjanın Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan 20 bin olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA