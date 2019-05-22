Kilis'te, Suriyelilerin Bayram Geçişleri Sürüyor

RAMAZAN Bayramı ziyareti için ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

Türkiye'de barınan ve Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin geçişleri bugün de devam etti. Sabah saatlerinde Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, işlem yapılan alanda uzun kuyruk oluşturdu. 3 günlük süreçte işlemleri tamamlanan 1500 kişi Suriye'ye geçiş yaptı.

Öte yandan 15 yaş altı Suriyeli çocukların da geçiş öncesi aşı kontrolleri yapıldı. - Kilis

Kaynak: DHA