KİLİS'TE, SURİYELİ 100 AİLEYE BUZDOLABI YARDIMI

İNSANİ Yardım Vakfı (İHH), Kilis 'te yaşayan ihtiyaç sahibi 100 aileye buzdolabı yardımı yaptı.

İHH, Jamıatul Uleme kurumu ile birlikte kentte yaşayan ihtiyaç sahibi Suriye uyruklu 100 aileye buzdolabı dağıttı. İHH görevlilerinden Hasan Aksoy, kentte yaşayan mağdur ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA