Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi
24.12.2020 09:53 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:03
Kilis'te gübre yüklü olduğu beyan edilen tırda Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.
Kilis'te gübre yüklü olduğu beyan edilen tırda Suriye'ye ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit ele geçirildi.
Çobanbey Gümrük Müdürlüğü gümrük muhafaza ekipleri, Türkiye'den Suriye'ye gitmek için gümrük sahasına gelen tırda şüphe üzerine arama yaptı.
İhracat beyannamesinde gübre yüklü olduğu bildirilen tırda ihracatı yasak olan 1990 litre sülfürik asit bulundu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş