Suriye'nin Azez kentinde temeli atılacak bin 400 konutluk Umut Şehri'nin protokolü imzalandı

Kilis'te Katar Hayır Derneği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde Suriye'nin Azez kentinde savaştan etkilenen aileler için temeli atılacak 1400 konutluk Umut Şehri'nin prtokol imza töreni düzenlendi.

Kilis'te Katar Hayır Derneği ve İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) işbirliğinde Suriye'nin Azez kentinde savaştan etkilenen aileler için temeli atılacak 1400 konutluk Umut Şehri'nin prtokol imza töreni düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, Azez ve Çobanbey'de küçük ölçekli Organize Sanayi Bölgesi denilebilecek sanayi alanları oluşturduklarını belirtti.

Çobanbey'de sanayinin altyapısını hazırladıklarını, 1388 kişiye tahsis yaptıklarını dile getiren Soytürk, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 200'ünün inşaatına başlandı. Eylül ayında ayakkabı tekstil ürünleri anlamında üretimler başlamış olacak. Bölgedeki 10 bin kişi istihdam edilecek. Azez'deki OSB çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bütün bu çalışmalar bölge insanın refahını artırmak ve güvenli bir şekilde yaşamaları içindir. Bunlar yapılırken birçok sivil toplum örgütünün katkıları var. Bunlar içerisinde Katar'ın özel bir önemi var. Hakikaten birçok alanda katkısı var. Bundan dolayı Katar yetkililerine teşekkür ederim."

İHH Başkanı Bülent Yıldırım ise Suriye'de savaşın başladığı günden beri halkın çok sıkıntı çektiğini belirterek, "Bu konuda hep beraber gayret ettik. Öncelikle Vali Recep Soytürk'e teşekkür ederim. Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye mülteci akınını karşılarken yanı başımızda Katar'ı gördük. Yusuf el Kuvvari, arkadaşlarıyla beraber hep yanımızda yer aldı. Suriye'de açılan kampların 6'sını Katar devleti ile açtık. Birlerce çocuk kurtarıldı. Tıp merkezleri ve okullar kuruldu." ifadelerini kullandı.

Katar Hayır Derneği CEO'su Yusuf el Kuvvari de yerlerinden edilen Suriyelilerin güvenli ve sürdürebilir bir hayatları için Umut Şehri'nin temel taşını atmak amacıyla bir araya geldiklerini ve bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Türk halkının kriz süresince Suriye halkının yanında olma rolünün yanı sıra Katar halkının da hizmetleriyle Suriyelilerin yanında olduğunu dile getiren Kuvvari, "Temeli atılacak projeden 8 bin 800 Suriyeli kardeşimiz faydalanacaktır. Dernek olarak, acil yardım, gıda güvenliği, sağlık eğitim ve konut alanlarında yerinden edilmişlerin ve mültecilerin yeniden inşası ve yeniden yerleşim çabaları üzerinde önemli bir etkisi olacak sürdürebilir kaliteli projelerin uygulanmasında bağışçıların çabalarıyla ilerliyoruz. Projenin maliyeti 7 milyon 500 bin dolar olup emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk, İHH Genel Başkanı Yıldırım ve Katar Hayır Derneği CEO'su Yusuf el Kuvvari, Suriye'nin Azez kentinde temeli atılacak 1400 konutun inşaatı için protokole imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz