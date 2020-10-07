Kilis'te Suriye'den getirilen 90 telefon ele geçirildi
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Kilis'te Suriye'den getirilen 90 telefon ele geçirildi

07.10.2020 09:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:03
Kilis'te Suriye'den getirilen 90 telefon ele geçirildi

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

KİLİS'te, Suriye'den Türkiye'ye getirilen 90 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den giriş yapan bir araçta yaptığı aramada 90 kaçak cep telefonu ele geçirdi. Telefonlara el koyan ekipler, araçta bulunan ve kamu görevlisi olduğu öğrenilen 3 kişiyi polise teslim etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.?


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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