Kilis'te şüpheli ölüm
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Kilis'te şüpheli ölüm

10.11.2020 12:31 | Son Güncelleme: 10.11.2020 12:34
Kilis'te şüpheli ölüm

Kilis'te evinin bahçesinde baygınlık geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'te evinin bahçesinde baygınlık geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Musabeyli ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde zihinsel engelli E.G (27), evinin bahçesinde baygınlık geçirdi.

Durumu gören ailesi, E.G'yi Musabeyli İlçe Entegre Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan müdahalelere rağmen E.G, hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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