Kilis'te şüpheli ölüm Kilis'te, ahırı ilaçladıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'te, ahırı ilaçladıktan sonra rahatsızlanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gözkaya köyünde yaşayan Abdurrahman Tilki (60) hayvanların ahırını ilaçladıktan bir süre sonra rahatsızlandı.

Yakınları tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Tilki, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA