Kilis'te Şüpheli Ölüm
Kilis'te, 24 yaşında bir öğretmen evinde ölü bulundu.
Kilis'te, 24 yaşında bir öğretmen evinde ölü bulundu.
Ekrem Çetin Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Sokak'ta oturan ve okula gitmeyen Züleyha Erkal'a ulaşamayan meslektaşları, polisten yardım istedi.
Erkal'ı evde hareketsiz halde bulan polis ekipleri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrolde Erkal'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Erkal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunarak, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Erkal'ın, bir okulda sözleşmeli Türkçe öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.