Kilis'te Şüpheli Ölüm

Kilis'te, 36 yaşındaki kişi yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Abdioymağı Mahallesi'nde yaşayan Hatice Dağcı, kahvaltı için uyandırmak istediği oğlunu yatağında hareketsiz halde buldu.

Annenin haber vermesi sonucu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Dağcı'nın öldüğünü belirledi.

Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Dağcı'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından ölümü şüpheli bulunarak, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bu arada hayatını kaybeden Dağcı'nın bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.