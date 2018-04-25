Kilis'te Şüpheli Ölüm

Kilis'te Şüpheli Ölüm

Kilis’te bir kişi evde yakınları tarafından ölü bulundu.

Kilis'te Şüpheli Ölüm

Kilis'te bir kişi evde yakınları tarafından ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Dağcı (36) isimli vatandaş Abdioymağı Mahallesi Leylak Sokak'taki evinde ölü bulundu. Dağcı'nın hareketsiz şekilde yattığını gören yakınları durumu polis ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ahmet Dağcı'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı, Dağcı'nın ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı. Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ahmet Dağcı'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderilecek. - KİLİS

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