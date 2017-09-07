Kilis'te şüpheli çanta paniği



KİLİS - Kilis'te, süs havuzuna bırakılan şüpheli çanta paniğe yol açarken, çantayı bırakan şahısın gelerek çantasını alması vatandaşları rahatlattı.

Cumhuriyet meydanında Kilis Valiliği'nin karşısındaki süs havuzuna bir vatandaş tarafından çanta bırakıldı. Çantayı gören vatandaşların 155 polis imdat telefonunu durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis, olay yerine kordon altına alarak, bomba imha uzmanı çağırdı. Bu esnada çantayı bırakan vatandaş gelerek çantayı kendisinin bıraktığını ifade etmesi üzerine çanta polis gözetiminde açıldı. İçerisinden giysi çıkan çantayı alan vatandaş, koyarak meydandan uzaklaştı. Polis ekipleri normale dönerken vatandaşlar derin bir nefes aldı.