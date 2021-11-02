Kilis'te suni tohumlama projesi hayata geçirildi

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'in Polateli ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen "Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamaları ile Yaygınlaştırması Projesi" (ETKİYAP) kapsamında suni tohumlama çalışmaları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in de içerisinde bulunduğu suni tohumlama uygulamaları yönünden dezavantajlı 42 ilde bakanlık tarafından 3 yıl süreyle hayata geçirilen ETKİYAP kapsamında Musabeyli ilçesinde suni tohumlama sertifikasına sahip iki veteriner hekimin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, suni tohumlama faaliyetlerinde kullanılmak için 2 araç, 1000 sperma, 1 sperma taşıma tankı, 1 sıvı azot depo tankı ve gerekli malzemelerin alımının yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, yüksek verimli etçi ve kombine boğalara ait spermaların kullanıldığı suni tohumlama uygulamalarının yaygınlaştırılacağını ifade etti.

Mevcut sığırların ıslah edilmesiyle elde edilecek kaliteli ve yüksek verime sahip hayvanlarla ülkede et ve süt üretiminin artırılmasını hedeflediklerini dile getiren Kökçüoğlu, "Bu hedeflere erişmek amacıyla Kilis olarak üzerimize düşeni yapacak, projenin gereklerini en iyi şekilde yerine getirecek, ülkemiz et ve süt veriminin artırılmasına katkıda bulunacağız. Suni tohumlama çalışmaları neticesinde ortaya çıkacak olan yüksek verimli ve iyi özelliklere sahip sığırlarımız sayesinde daha çok kazanacağız." ifadelerini kullandı.

Haberi Kaydet