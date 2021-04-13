Kilis'te süneyle mücadele başladı
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Kilis'te süneyle mücadele başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kilis'te süneyle mücadele başladı

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 160 bin dekar hububat alanında Süne mücadelesi başladı.

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 160 bin dekar hububat alanında Süne mücadelesi başladı.

İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında, Kilis'te yaklaşık 160 bin dekar hububat alanında Süne Mücadelesi kıymetlendirme sürvey çalışmalarına dün itibariyle başladı.

Tarım Orman İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, "Özellikle buğday alanlarında zararlı olan süne zararlısına karşı, teknik ekiplerince yapılacak olan süne mücadele çalışmaları neticesinde ilaçlama yapılıp, yapılmayacağına karar verilecektir. Mücadele yapılacak köyler ve mücadele zamanı konusunda Muhtarlıklarımıza gerekli duyurular yapılacaktır., Müdürlüğümüzce yapılacak olan duyuruların dikkate alınarak, süne paratiroitleri olan faydalı böcek popülasyonuna zarar verilmemesi için çiftçilerimizce erken ve gereksiz ilaçlamadan kaçınılması gerekmektedir" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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