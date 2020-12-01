Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü
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Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü

01.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:30
Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü

SURİYE sınırındaki Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

SURİYE sınırındaki Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saatlerin 21.00'i göstermesiyle, vatandaşlar evlerine çekildi. Sessizliğe bürünen sokak ve caddelerde sadece polisler ve belediye görevlileri görüldü. 


Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü
Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü
Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü
Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü
Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU

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