Kilis'te sokaklar sessizliğe büründü

SURİYE sınırındaki Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

SURİYE sınırındaki Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında saatlerin 21.00'i göstermesiyle, vatandaşlar evlerine çekildi. Sessizliğe bürünen sokak ve caddelerde sadece polisler ve belediye görevlileri görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit ÇELEBİOĞLU