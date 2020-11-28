Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
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Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

28.11.2020 20:58 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:08

Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar temizlik görevlilerine kaldı.

Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar temizlik görevlilerine kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Kilis'te vatandaşlar büyük oranda hassasiyet gösterdi. Saat 20.00 itibariyle cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Araç ve yaya trafiğinin tamamen durduğu kentte temizlik ekipleri görevlerini daha rahat yapma imkanı buldu. Kısıtlamanın başladığı ilk anlarda polis ekipleri vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyarırken, ilerleyen saatlerde polis ekipleri mazereti olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguladı. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyarken, evlere paket servis yapan iş yerlerinin faaliyetlerini sürdürdüğü gözlendi.

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Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Suriye sınırındaki Kilis'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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