Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu - Haberler
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Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis ve Gaziantep'te polisin düzenlediği eş zamanlı sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

GAZİANTEP (İHA) - Kilis ve Gaziantep'te polisin düzenlediği eş zamanlı sokak satıcılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis'te 8 mahalle ile Gaziantep'te bir ikamette eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 116, 94 gram metamfetamin, 7,45 gram esrar, 1,23 gram sentetik kannabinoid, 2 adet extacy, 5 adet captagon ele geçirildi. H.H., H.A., M.H.S., A.E., Ö.U.Ç., H.D. ile M.K. polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - KİLİS

Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

Kilis'te sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Kilis, 3. Sayfa, Haber

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