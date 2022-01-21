Kilis'te sokak hayvanlarına yiyecek bırakıldı

Kilis'te kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.

Kilis'te kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirli noktalara mama bırakıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, beyaz örtüyle kaplı Gülbaba ve Deliosman köyleri sınırları içerisinde sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu noktalara yem ve mama bıraktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de yol kenarlarındaki sokak hayvanlarına ekmek bıraktı.

Öte yandan, yoğun kar yağışından etkilenen ve yolda kalan vatandaşlara da yardım edilerek İl Jandarma Komutanlığında misafir edildi.