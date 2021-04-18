Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok
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Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok

Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kalmasına karşın çok sayıda vatandaş kuralara uymayarak sokaklarda gezdikleri gözlendi.

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Suriye sınırında bulunan Kilis'te, 58 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının bitimine saatler kalmasına karşın çok sayıda vatandaş kuralara uymayarak sokaklarda gezdikleri gözlendi.

Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Kilis'te de sürüyor. Vatandaşların bir bölümü, market, ekmek alma bahanesiyle otomobilleri ile motosikletleri ile kent merkezinde tur atmaları dikkat çekti. Ailecek ramazan gezmesine ve iftar yemeğine giden vatandaşların, bir bölümü yasak kurallarını ihlal ederken, maske dahi takmadıkları gözlendi. Korona vakalarında kırmızı kategoride bulanan Kilis'te, yetkililerin bütün uyarısı ve alınan tedbirlere bazı vatandaşların uymadığı gözleniyor. - KİLİS

Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok
Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok
Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok
Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok
Kilis'te sokağa çıkma yasaklamasına uyan yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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