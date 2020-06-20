Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

20.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:54

Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

KİLİS - Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Liselere Geçiş Sınavı nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kilis'te sabah 09.00'dan itibaren Kilis ve ilçelerinde güvenlik birimleri, uygulama yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyup uyulmadığını denetliyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente merkezinde araçları durdurarak izinleri olup olmadıklarını soruyor. Kilis'te kısmı sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Bir anlık unutkanlığı, talihsiz çocuğun bir yılına mal oldu Haber
Bir anlık unutkanlığı, talihsiz çocuğun bir yılına mal oldu
Galeri sahipleri, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri kişiyi tekme tokat dövdüler Haber
Galeri sahipleri, kendilerini dolandırdıklarını öne sürdükleri kişiyi tekme tokat dövdüler
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı Haber
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Ucuz sigara almak isteyen adam, az kalsın canından oluyordu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Sigarayı bırakmak için bir sebep daha! İstanbul'da çıkan yangınların yüzde 34'ü sigara kaynaklı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Ev arkadaşını intihara yönlendirip, cansız bedenini gizlemekten tutuklandı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Son Dakika: Çin ile yapılan swap anlaşması kapsamında ilk Çin yuanı fonlaması gerçekleştirildi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
Minik oyuncu Beren Gökyıldız'ın futbol bilgisi Arjantinlileri şaşkına çevirdi
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mehmet Özhaseki Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Gökhan Gönül Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Servet Yardımcı Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Milli Galatasaray
Şu an buradasınız: Kilis'te sokağa çıkma yasağına uyuluyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 12:07:20. #1.15#
title