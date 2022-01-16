Kilis'te, sobadan zehirlenen 7 kişilik aile hastaneye kaldırıldı
Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
KİLİS'te, kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.
MUSABEYLİ, KİLİS (DHA) - KİLİS'te, kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 7 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan Kurt ailesinin fertleri, dün gece kömür sobasını yakarak uyudu. Sabah saatlerinde aile fertlerine ulaşamayan yakınları şüphelenerek evlerine gitti. Evde hareketsiz yatarken bulunan Kurt ailesinin 7 ferdi, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 7 kişinin, genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.?