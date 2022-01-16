Kilis'te sobadan sızan gazdan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı

MUSABEYLİ, KİLİS (AA) - Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 11 kişi tedavi altına alındı.

Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yaşayan Emine (74), Zeynep (22), Murat (15), Mustafa (2), Halime (38), Hatice (16) ve Berat Kurt (8) ile Ekrem Çetin Mahallesi'nde ikamet eden Suriyeli aile, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Kurt ailesi ile Suriyeli N.B, M.C, S.C. ve Y.C, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazdan etkilenen 11 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.