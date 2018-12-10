Kilis'te sis yaşamı olumsuz etkiledi

KİLİS - Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk çekerken adete kent merkezinde göz gözü görmedi.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte seyir etmekte zorluk çektikleri gözlendi.

Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti.

Sürücüler trafikte seyir etmekte güçlük çektiklerini sis nedeniyle göz gözü görmediğini ifade ettiler.