Kilis'te Sis Etkili Oldu

Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, kent merkezinde göz gözü görmedi.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 20-30 metreye kadar düştü. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektikleri gözlendi Kilis-Gaziantep, Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Öncüpınar ve Hatay karayollarında etkili olan sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak seyretti. - KİLİS