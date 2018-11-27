Kilis'te sis etkili oldu

KİLİS - Kilis'te sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle trafikteki seyir eden sürücüler zor anlar yaşadı.

Sabah erken saatlerden itibaren etkili olan sis nedeniyle Kilis kent merkezinde görüş mesafesi bazı bölgelerde 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı. Kilis-Polateli ile Kilis-Öncüpınar, Kilis-Hatay, Kilis-Gaziantep, Kilis-Elbeyli, Kilis-Musabeyli, karayollarında etkili olan sis nedeniyle araçlar sis farlarını yakarak seyretti. Sürücüler, sis yüzünden görüş mesafesinin düştüğünü seyir etmekte zorluk çektiklerini ifade ettiler.