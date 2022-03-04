Kilis'te sınır hattında bulunan sırt çantasından 5 tabanca çıktı - Haberler

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Kilis'te sınır hattında bulunan sırt çantasından 5 tabanca çıktı

AA, Cebrail Caymaz - Güncel
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Kilis'te sınır hattında bulunan sırt çantasından 5 tabanca çıktı

Kilis'te sınır hattında bulunan bir sırt çantasının içerisinde 5 tabanca ele geçirildi.

KİLİS (AA) - Kilis'te sınır hattında bulunan bir sırt çantasının içerisinde 5 tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Hudut Alay Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, hudut hattı ve gerisinde ortak icra ettiği faaliyetler sonucunda bir sırt çantası buldu.

Ekipler, çantanın içerisinde 5 tabanca, 15 fişek ve kıyafet ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Kilis, Silah, İcra, Güncel, Haberler

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