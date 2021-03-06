Kilis'te sınır hattında araziye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
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Kilis'te sınır hattında araziye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

06.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 17:10
Kilis'te sınır hattında araziye gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kilis'te Suriye sınır hattında araziye gizlenmiş 3 kilogram toz esrar ve 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kilis'te Suriye sınır hattında araziye gizlenmiş 3 kilogram toz esrar ve 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kilis İl Jandarma Komutanlığı ve 1'inci Piyade Hudut Alay Komutanlığı ekipleri tarafından ortak icra edilen faaliyet sonucunda Öncüpınar Hudut Karakolu sınırları içinde araziye gizlenmiş paket buldu.

Pakette yapılan incelemede, 3 kilogram toz esrar ve 8 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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