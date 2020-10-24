Son dakika gündem: Silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
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Son dakika gündem: Silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

24.10.2020 23:07 | Son Güncelleme: 24.10.2020 23:43

Son dakika haberi: Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı ve sopalı kavgada 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yedigöz Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada, bazıları silahla, bazıları da sopa darbeleriyle olmak üzere 8 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ile polis,, hastane önünde ve kavganın yaşandığı mahallede güvenlik önlemi aldı.

Son dakika gündem: Silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
Son dakika gündem: Silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
Son dakika gündem: Silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı
Son dakika gündem: Silahlı ve sopalı kavga: 8 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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