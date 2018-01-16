Kilis'te Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kilis'te iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen M.G. (54) ile M.Y. (31), tartışmaya başladı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G, yanında taşıdığı tabancayla M.Y'yi çenesinden yaraladı.

Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan M.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.