Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtaran köyünde, aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Cemil Demireller olay yerinde öldü. Demireller'in cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheliler H.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz