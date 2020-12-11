Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

11.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:14
Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kurtaran köyünde, aralarında husumet olduğu iddia edilen akraba iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Cemil Demireller olay yerinde öldü. Demireller'in cenazesi Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheliler H.D. ve M.D. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

İlgili Haberler

Hatay'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da iki aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı
Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İlaç Aralık Antalya Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü - Kilis
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:15:30. #1.15#
title