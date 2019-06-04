Kilis'te silahlı kavga: 1 ölü

Kilis'te çıkan silahlı kavgada vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşen olayda, Aydın Arpaç (35) ağır yaralandı.

Arpaç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak R. A. ile kavgaya karışan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA