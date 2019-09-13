Kilis'te silah kaçakçılığı

Kilis'te silah kaçakçılığı

Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek dipçiği, 2 cop ve 59 mermi ele geçirildi.

13.09.2019 11:08
Kilis'te silah kaçakçılığı

Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek dipçiği, 2 cop ve 59 mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vaiz Mahallesi'nde Y.B'ye ait evde kaçak silah olduğu bilgisini aldı.

Jandarma ekiplerinin evde yaptığı aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek dipçiği, 2 cop ve 59 mermi bulundu.

Y.B, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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