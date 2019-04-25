Kilis'te "Sıfır Atık Projesi"

Kilis'te, İl Sağlık Müdürlüğü personeline Sıfır Atık Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Sıfır Atık Projesinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi, sağlık çalışanlarının bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Kilis Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli olan ve Proje Sorumlusu İ.Hakkı Bölükbaşı tarafından Sağlık Müdürlüğü personeline atık projesi anlatıldı.

Kilis Devlet Hastanesi toplantı salonunda yapılan bilgilendirmede projenin önemi ve işleyişi hakkında detaylı bilgiler verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynakların korunması, atıklarını kontrol altına alınması, gelecek nesiller için temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya hedefleniyor. - KİLİS

Kaynak: İHA