Kilis'te sıcaklar etkisini artırdı

14.08.2019 14:50

Kilis'te vatandaşlar 39 dereceyi aşan sıcak hava nedeniyle gölgelik alan ve parklarda serinlemeye çalışıyor.

Kilis'te sıcaklık 39.4 derece ölçüldü. Bazı vatandaşlar park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih ederken, bazıları da havuzlarda serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Hüseyin Örs, hava sıcaklığı nedeniyle çok bunaldıklarını ve serinlemek için kuzenleriyle birlikte havuza girdiklerini söyledi.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan sıcak havanın önümüzdeki günlerde birkaç derece düşeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: AA