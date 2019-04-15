Kilis'te Sıcak Havalarla Birlikte Moto Nakliye de Arttı

Kilis'te artan sıcak ve güneşli havalarla birlikte sıkça kullanılmaya başlayan motosikletler ile birlikte yeniden ilginç görüntüler de ortaya çıkmaya başladı. Kaza riskine rağmen bazen 4-5 kişinin bindiği motosikletlerde kimisi televizyon kimisi anten kimisi de kazma kürek taşıdı.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te motosikletler kentte yoğun olarak kullanılıyor. Soğuk ve yağışlı havalar nedeniyle kış mevsiminde pek fazla trafikte görülmeyen motosikletler, havaların yeniden ısınmaya başlaması ile birlikte yoğun olarak tercih ediliyor. Adeta motosiklet üssü haline dönüşen Kilis'teki motosikletlerin sürücüleri, tehlikeli görüntüler de sergiliyor. Bazen tek kişilik motosiklete 4-5 kişi binerken, bazen ise motosikletler, oldukça büyük ve ilginç yüklerin nakliyesinde de kullanılıyor. Tehlikeye rağmen kimi sürücüler motosikletle televizyon, kimisi anten, kimisi sebze nakliyesi yaparken kimisi de kazma, kürek taşıyor.

Kentte normal olarak karşılanan bu görüntülere ise en çok ilk kez bölgeye gelen insanlar şaşırıyor. - KİLİS

Kaynak: İHA