Kilis'te sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor

Kilis'te sıcak hava günlük yaşamı zorlaştırıyor.

Yılın en sıcak günlerini yaşayan kentte, sıcaklık gölgede 37 derece ölçüldü. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Bazı kişiler park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken bazıları parklardaki havuzlarda serinliyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede etkili olan sıcak havanın ileriki günlerde birkaç derece düşeceğini ifade etti.

Kaynak: AA