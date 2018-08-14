Kilis'te Sgk Alacaklarında İcra Takibi Durduruldu

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Kilis'te Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olanların icra takiplerinin durdurulması, gayrimenkul malların hacizleri baki kalmak kaydıyla satış işlemlerinin erteleme yapılmamasına dair karar alındığını söyledi.

Milletvekili Dülger, yaptığı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu olan ve haciz durumunda olanlar için yeni bir imkan sunulduğunu ifade ederek, "Kilis'in tamamı için 5510 sayılı kanun kapsamında sigortalılar, genel sağlık sigortalıların ile Kilis'te faaliyet gösteren 5510 sayılı kanunu 4. Maddesinin birinci fıkrasının a bende kapsamında sigortalı çalıştıran özel sekter işyeri ile işverenlerinin 5510 sigorta kanunu gereğince 31 Mayıs 2019 tarihine kadar verilmek zorunlu olan her türlü bilgi ve belgesinin yasal süreleri içinde SGK verilmesi kaydıyla, 2016 şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ve Temmuz, ağustos eylül, Ekim Kasım, Aralık, 2017 yılının tamamı, 2018 yılının tamam 2019 yılı ocak, şubat, mart ve nisan dönemine ilişkin prim borçları ve ödeme vadesi 1 Mart 2016 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasına denk gelen her türlü yapılandırma ve taksitlendirme taksitlerinin 5510 sayılı kanunun 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası, gecikme zammı uygulamaksızın 31 Ekim 2019 tarihine kadar ödemeleri halinde yasal sünesi içinde ödenmiş sayılarak, teşviklerden yararlandırılma ve taksilerden yararlanan işyerleri bakımından ihlal sayılmaması, erteleme kapsamındaki işyerlerine ait borçlar nedeniyle 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanon hükümlerine göre yapılan icra takiplerinin durdurulması, erteleme süresince yeni icra dosyalarının açılmaması, erteleme kapsamındaki iş yerlerinin borcu için daha önce haczedilmiş olan menkul yada gayrimenkul mallar üzerindeki hacizlerin baki kalması kaydıyla satış işlemlerinin erteleme süresince yapılmaması, sosyal güvenlik kurumu yönetim kurulunun 9 Ağustos tarihi 2018-258 sayılı kararı ile uygun görüşmüştür. Bu kararın alınmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimize ve bürokratlarımıza şükranlarımı sunarım" diye konuştu - KİLİS