Kilis'te servisler denetlendi
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Kilis'te servisler denetlendi

Kilis'te servisler denetlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlemeye devam ettiği bildirildi.

Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından personel servisleri ve ücretsiz servis taşımacılığı yapan araçlar denetlemeye devam ettiği bildirildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından Kilis sınırları içerisinde faaliyet gösteren personel servisleri ve ücretsiz servis araçları pandemi kuralları çerçevesinde denetlenmeye devam ediliyor. Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve Kovid-19 rehberine uygunlukları denetlenerek, uygun görülenlere izin verilirken, eksiklikleri olanların çalışmasına müsaade izni verilmedi. Denetimlerin süreceği bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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