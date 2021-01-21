Kilis'te semaverde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye para cezası kesildi
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Kilis'te semaverde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye para cezası kesildi

21.01.2021 18:01 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:04
Kilis'te semaverde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye para cezası kesildi

Kilis'te, semaver ateşinde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye 825 lira para cezası verildi.

Kilis'te, semaver ateşinde çay yapmak için ağaç kestiği iddia edilen kişiye 825 lira para cezası verildi.

???????Ebulüle Mahallesi'nde yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan kişinin, semaverde kullanmak için kaldırım üzerinde bulunan ağacı kestiği anların görüntüleri, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntüler üzerine belediye ekipleri şüpheliyi tespit ederek kendisine 825 lira para cezası kesti.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, işçinin, kaldırımdaki küçük ağacı elindeki testereyle kesip götürmesi yer alıyor.

Öte yandan, belediye ekipleri mahalleye giderek kesilen ağacın yerine fidan dikti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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